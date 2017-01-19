Предпринимателей Башкирии приглашают на семинар о новом порядке работы контрольно-кассовой техники Фото: Олег Яровиков
Предпринимателей Башкирии приглашают на семинар о новом порядке работы контрольно-кассовой техники
Предпринимателей Башкирии приглашают на семинар о новом порядке работы контрольно-кассовой техники Фото: Олег Яровиков
УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В Уфе 26 января состоится бесплатный республиканский семинар, посвященный новому порядку работы контрольно-кассовой техники и обработке фискальных данных.
Его организуют Многофункциональный центр совместно с Госкомитетом РБ по торговле и защите прав потребителей, УФНС России по РБ и АО «Башкирский регистр социальных карт».
В числе обсуждаемых тем — порядок регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ), требования к кассовым аппаратам, реестры ККТ и фискальных накопителей, а также преимущества новой технологии и механизм подключения к ОФД.
Семинар состоится в офисе МФЦ на ул. Бикбая, 44.
Начало — в 11 часов.
Более подробная информация — на сайте МФЦ.