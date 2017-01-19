Предпринимателей Башкирии приглашают на семинар о новом порядке работы контрольно-кассовой техники Фото: Олег Яровиков Предпринимателей Башкирии приглашают на семинар о новом порядке работы контрольно-кассовой техники Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе 26 января состоится бесплатный республиканский семинар, посвященный новому порядку работы контрольно-кассовой техники и обработке фискальных данных.

Его организуют Многофункциональный центр совместно с Госкомитетом РБ по торговле и защите прав потребителей, УФНС России по РБ и АО «Башкирский регистр социальных карт».

В числе обсуждаемых тем — порядок регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ), требования к кассовым аппаратам, реестры ККТ и фискальных накопителей, а также преимущества новой технологии и механизм подключения к ОФД.

Семинар состоится в офисе МФЦ на ул. Бикбая, 44.

Начало — в 11 часов.

Более подробная информация — на сайте МФЦ.