МФЦ Башкирии планирует начать выдачу загранпаспортов нового образца Фото: Олег Яровиков
МФЦ Башкирии планирует начать выдачу загранпаспортов нового образца
МФЦ Башкирии планирует начать выдачу загранпаспортов нового образца Фото: Олег Яровиков
УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
За 2016 год Многофункциональным центром Башкортостана оказано более 4,135 млн государственных и муниципальных услуг.
Как сообщили в пресс-службе учреждения, в этом году спектр оказания услуг планируется значительно расширить. Речь в первую очередь идет о выдаче заграничных паспортов в МФЦ нового образца сроком на 10 лет, приеме документов на получение водительского удостоверения, а также выдаче патентов иностранным гражданам.