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19 января Четверг

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МФЦ Башкирии планирует начать выдачу загранпаспортов нового образца

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МФЦ Башкирии планирует начать выдачу загранпаспортов нового образца Фото: Олег Яровиков

МФЦ Башкирии планирует начать выдачу загранпаспортов нового образца Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

За 2016 год Многофункциональным центром Башкортостана оказано более 4,135 млн государственных и муниципальных услуг.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, в этом году спектр оказания услуг планируется значительно расширить. Речь в первую очередь идет о выдаче заграничных паспортов в МФЦ нового образца сроком на 10 лет, приеме документов на получение водительского удостоверения, а также выдаче патентов иностранным гражданам.

Теги: МФЦ,госуслуги,загранпаспорта
 
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