Башкирия присоединилась к тестированию мессенджера для переписки госслужащих

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

К испытанию прототипов государственного мессенджера присоединяются еще 18 регионов, в их числе и Башкортостан. Новые регионы будут тестировать уже внедряемый продукт, сообщает ТАСС. В настоящее время государственные мессенджеры в тестовом режиме внедряются в органах власти 14 пилотных площадок.

«Мы уверены, что подключившиеся регионы смогут предоставить качественные рекомендации, которые смогут попасть в итоговое техническое задание», — заявил директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин.

С инициативой внедрения российского мессенджера в госкомпаниях и ведомствах страны выступило Минэкономразвития. Ведомство в мае 2016 года направило президенту доклад, в котором предлагало законодательно запретить чиновникам вести служебную переписку через приложения иностранных разработчиков.

Осенью 2016 года эксперты Института развития интернета отобрали 13 мессенджеров-финалистов, которые будут внедрены в госструктурах.