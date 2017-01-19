В Башкирии фермеры занимаются производством лечебно-диетического мяса Фото: Олег Яровиков В Башкирии фермеры занимаются производством лечебно-диетического мяса Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане отдельные крестьянские и фермерские хозяйства занимаются производством уникального, лечебно-диетического мяса. В деревне Каран-Бишинды Туймазинского района семья Пановых разводит вислобрюхих свиней, как называют их в обиходе, «вьетнамок». Они отличаются компактными размерами, спокойным характером, чистоплотностью, не имеют специфического запаха и экономичны в содержании. Мясо таких свиней считается лечебно-диетическим, так как содержит минимум вредного холестерина.

В 2013 году супруги Гузель и Владимир Пановы закупили двух свиноматок этой породы по 25 тысяч рублей за каждую. На сегодняшний день свиней в хозяйстве уже 18. На поросят, выращенных в хозяйстве Пановых, уже выстроилась очередь. На днях покупатель из Ульяновской области купил у Пановых свиней на племя. Таким результатом трехлетней селекции с подбором элитных хряков и маток фермеры гордятся особенно. Учитывая большой спрос на «вьетнамок», супруги планируют расширить поголовье свиней и возвести дополнительные хозяйственные постройки, сообщили в администрации Туймазинского района.