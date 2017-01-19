В Уфу вновь приезжает московский солист и дирижер Максим Емельянычев

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан представит уфимской публике программу «Если звезды зажигают…». Концерт состоится 8 февраля в ГКЗ «Башкортостан». Лауреат международных конкурсов, обладатель специального приза Российской национальной премии «Золотая маска» Максим Емельянычев выступит как солист и дирижер.

В программе — концерт №23 для фортепиано с оркестром В.А. Моцарта и Вторая симфония С. Рахманинова. Приглашенный дирижер представит свою интерпретацию знаменитого опуса Рахманинова. Несколько лет назад музыкант впервые побывал в Уфе, дирижируя концертом Молодежного симфонического оркестра Поволжья. В 2015 году вместе с известным в Уфе виолончелистом и дирижером Антоном Павловским Максим Емельянычев был приглашен на закрытие концертного сезона НСО РБ.

«Мы с нетерпением ждем приезда Максима Емельянычева. Молодого дирижера, большого эрудита и обаятельного исполнителя-универсала давно знают и любят музыканты и слушатели. Еще в 12 лет он впервые встал за пульт симфонического оркестра Нижегородской филармонии, а после выиграл ряд престижных музыкальных конкурсов», — рассказала заведующая музыкальной частью НСО РБ Эльмира Ижболдина.

Максим Емельянычев — лауреат международных конкурсов, в числе которых конкурс пианистов-дирижеров им. Бюлова (2012, Германия), конкурсы клавесинистов в Брюгге (2010, Бельгия) и им. Волконского (2010, Москва). В 2014 году он был удостоен специального приза Российской национальной премии «Золотая маска».