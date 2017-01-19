В Уфе появится квартал-многоугольник с высотками в 25 этажей Фото: Depositphotos.com В Уфе появится квартал-многоугольник с высотками в 25 этажей Фото: Depositphotos.com

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Квартал в виде неправильного многоугольника появится в уфимской Черниковке. Новый микрорайон будет ограничен улицами Кольцевой, Борисоглебской, Кремлевской, Пекинской и Коммунаров. На этой территории предполагается снос ветхих двухэтажных домов и строительство на их месте трех групп домов высотой от семи до 25 этажей. Всего здесь планируется построить 12 домов переменной этажности. Общая площадь проектируемого жилого фонда — 122 тысячи квадратных метров.

Публичные слушания по проектам планировки нового квартала прошли накануне в администрации Орджоникидзевского района Уфы. В слушаниях приняли участие депутаты городского Совета, проектировщики, представители городской администрации, жители Уфы, неравнодушные к судьбе проекта. Многие из них пожелали выступить публично. Все выступившие поддержали проект.

Как пояснили в пресс-службе Горсовета, во всех жилых домах, расположенных по красным линиям, первые этажи будут заняты встроенными помещениями обслуживания населения. На свободной от жилой застройки территории квартала запроектированы механизированные парковки, как пристроенные к домам, так и стоящие отдельно. Общее число парковочных мест на территории квартала в соответствии с проектом должно составить 2400.

Проект предусматривает сохранение уже имеющихся в квартале пятиэтажных и девятиэтажных жилых домов, трех детских садов, школы №79, зданий инженерной инфраструктуры, а также благоустройство и озеленение территории. Школу планируется расширить, в результате чего она сможет принять до 1100 учащихся. Расширение предусмотрено и для детских садов. Кроме того, в одном из жилых домов планируется разместить встроенный детский сад.

Предполагается, что после окончания строительства в квартале будут жить около семи тысяч человек. Из них более четырех тысяч поселятся в новых домах.