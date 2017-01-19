В Уфе заработал сайт «Бабушка на час», через который можно найти няню для присмотра за детьми Фото: Андрей Старостин В Уфе заработал сайт «Бабушка на час», через который можно найти няню для присмотра за детьми Фото: Андрей Старостин

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе заработал сайт «Бабушка на час», через который можно найти няню для присмотра за детьми. Проект инициирован Народным университетом третьего возраста республики. В роли помощников для занятых родителей выступают пенсионерки, многие из которых имеют педагогическое или медицинское образование.

«Бабушки по вызову» могут забрать ребенка из школы, накормить его, сделать с ним домашнее задание, обучить ремеслу. Так, присмотреть за детьми 1-3 лет бабушки предлагают за 150 рублей в час, позаниматься со школьниками — за 200 рублей в час. Устройство школьника в группу продленного дня обойдется в семь тысяч рублей в месяц. Также студентки Народного университета могут помочь по дому, организовать праздники, занятия творчеством, ухаживать за престарелыми.

«Наша деятельность сводится к трем основным принципам: безопасность ребенка, его знания и умения, хорошее настроение всей семьи», — позиционируют свою деятельность опытные няни.

Прибегнуть к помощи бабушки на час можно, позвонив по телефонам: 272-04-81, 276-76-46.