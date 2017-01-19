В Уфе 20 января временно отключат электричество Фото: Администрация г.Уфы
В Уфе 20 января временно отключат электричество
В Уфе 20 января временно отключат электричество Фото: Администрация г.Уфы
УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В Ленинском районе башкирской столицы 20 января из-за проведения ремонтных работ временно отключат подачу электроэнергии. Об этом сообщили в администрации Уфы.
Без электричества с 12 до 15 часов временно останутся дома на ул. Урицкого, 16; Трактовая, с 6 по 40, с 17 по 41; ул. Декабристов, с 1 по 9, с 2 по 12; ул. Галанова, с 11 по 17, с 12 по 18; ул. Свердлова, с 11 по 33, с 14 по 32.