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19 января Четверг

Уфа   °

В Уфе 20 января временно отключат электричество

ОБЩЕСТВО

В Уфе 20 января временно отключат электричество Фото: Администрация г.Уфы

В Уфе 20 января временно отключат электричество Фото: Администрация г.Уфы

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Ленинском районе башкирской столицы 20 января из-за проведения ремонтных работ временно отключат подачу электроэнергии. Об этом сообщили в администрации Уфы.

Без электричества с 12 до 15 часов временно останутся дома на ул. Урицкого, 16; Трактовая, с 6 по 40, с 17 по 41; ул. Декабристов, с 1 по 9, с 2 по 12; ул. Галанова, с 11 по 17, с 12 по 18; ул. Свердлова, с 11 по 33, с 14 по 32.

Теги: отключение электроэнергии
 
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