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19 января Четверг

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В Башкирии в 2017 году построят 10 школ и детсадов

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В Башкирии в 2017 году построят 10 школ и детсадов Фото: администрация Уфы

В Башкирии в 2017 году построят 10 школ и детсадов Фото: администрация Уфы

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкортостане в 2017 году построят 10 школ и детских садов. Здания дошкольных учреждений будут сданы в эксплуатацию в селах Буздяк, Красноусольский, Верхние Татышлы, в городах Девлеканово, Учалы, Янаул. Об этом сообщил руководитель Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков.

В селе Абызово Караидельского района откроется новая школа под одной крышей с детсадом. В Уфе в текущем году построят три школы: в пригороде Нагаево, в районе Дема (на 825 мест в «Серебряном ручье») и микрорайоне Колгуевский.

Теги: соцобъекты,строительство
 
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