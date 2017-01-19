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19 января Четверг

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В Уфе маршрутка с пассажирами врезалась в столб

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе маршрутка с пассажирами врезалась в столб Фото: группа «БашДТП»

В Уфе маршрутка с пассажирами врезалась в столб Фото: группа «БашДТП»

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе маршрутка с пассажирами врезалась в столб. ДТП произошло накануне вечером, никто не пострадал.

Как сообщают очевидцы в группе «БашДТП» «ВКонтакте», у «ГАЗели» 202 маршрута отказали тормоза. Автомобиль въехал в сугроб на обочине, после чего задел фонарный столб.

Обстоятельства аварии выясняются.

Теги: ДТП
 
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