Лишение прав за опасное вождение будет грозить, если нарушение зафиксировано инспектором - ОНФ Фото: Олег Яровиков Лишение прав за опасное вождение будет грозить, если нарушение зафиксировано инспектором - ОНФ Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Лишение прав за «опасное вождение» будет грозить в случае, если нарушение зафиксировано инспектором. Об этом заявил депутат Госдумы, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве Вячеслав Лысаков. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству планирует в четверг, 19 января, рекомендовать депутатам принять в первом чтении поправки в КоАП. Законопроект вводит штраф в размере пяти тысяч рублей за опасное вождение. Как рассказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, к подобным нарушителям также может быть применено наказание в виде лишения прав.

«Термин «опасное вождение» появился в ПДД в июне 2016 года. К нему отнесли резкое и неоднократное торможение, препятствие обгону, беспорядочное перестроение и другие действия, которые могут привести к аварии. Но наказание за это не было введено. В результате в ноябре правительство внесло свой законопроект о наказании за опасное вождение», — рассказал сопредседатель регионального штаба.

Как сообщили в пресс-службе ОНФ, ко второму чтению законопроект может быть изменен. Для тех, кто постоянно практикует опасное вождение, наказание должно быть более жестким, чем штраф в размере пяти тысяч рублей. В качестве серьезных мер воздействия могут быть применены обязательные работы, административный арест и даже лишение водительских прав.

«Однако лишение прав будет грозить только в случае, если нарушение зафиксировано инспектором, а не камерой, работающей в автоматическом режиме», — пояснил Вячеслав Лысаков.