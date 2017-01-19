УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе пожилая женщина обвиняется в даче взятки судебному приставу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в производстве судебных приставов находилось исполнительное дело о взыскании с 59-летней уфимки банковского долга в размере более 300 тысяч рублей. За снятие ареста с автомобиля «Hyundai Solaris», принадлежащего ее поручителю по кредиту, женщина предложила приставу взятку в размере 20 тысяч рублей.

Злоумышленница была поймана с поличным и признала вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Орджоникидзевский районный суд Уфы.