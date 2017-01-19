В Уфе открылась выставка фотохудожника Фаиля Абсаттарова «Сахалин. Башкортостан. Транзит»Фото: Олег Яровиков
В Уфе открылась выставка фотохудожника Фаиля Абсаттарова «Сахалин. Башкортостан. Транзит»
В Уфе открылась выставка фотохудожника Фаиля Абсаттарова «Сахалин. Башкортостан. Транзит»Фото: Олег Яровиков
УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
Накануне в Уфимской художественной галерее открылась выставка известного фотохудожника Фаиля Абсаттарова «Сахалин. Башкортостан. Транзит». Она была организована при поддержке депутатов Госсобрания республики.
Выставка — результат более чем сорокалетнего творчества автора. На его снимках, многие из которых являются лауреатами и победителями различных конкурсов, можно увидеть многообразие природы России, повседневную жизнь людей. Большая часть работ посвящена жизни Башкортостана.
В открытии выставки приняли участие заместитель министра культуры РБ Ранис Алтынбаев, депутат Госсобрания РБ Вячеслав Аброщенко, народный художник Башкортостана, председатель республиканского отделения Союза фотохудожников России Рамиль Кильмаматов, коллеги и друзья фотохудожника.