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19 января Четверг

Уфа   °

В Уфе открылась выставка фотохудожника Фаиля Абсаттарова «Сахалин. Башкортостан. Транзит»

КУЛЬТУРА

В Уфе открылась выставка фотохудожника Фаиля Абсаттарова «Сахалин. Башкортостан. Транзит»

Фото: Олег Яровиков

В Уфе открылась выставка фотохудожника Фаиля Абсаттарова «Сахалин. Башкортостан. Транзит»

Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Накануне в Уфимской художественной галерее открылась выставка известного фотохудожника Фаиля Абсаттарова «Сахалин. Башкортостан. Транзит». Она была организована при поддержке депутатов Госсобрания республики.

Выставка — результат более чем сорокалетнего творчества автора. На его снимках, многие из которых являются лауреатами и победителями различных конкурсов, можно увидеть многообразие природы России, повседневную жизнь людей. Большая часть работ посвящена жизни Башкортостана.

В открытии выставки приняли участие заместитель министра культуры РБ Ранис Алтынбаев, депутат Госсобрания РБ Вячеслав Аброщенко, народный художник Башкортостана, председатель республиканского отделения Союза фотохудожников России Рамиль Кильмаматов, коллеги и друзья фотохудожника.

Теги: фотовыставка
 
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