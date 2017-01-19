Рафаэль Марданшин: «Инициативы депутатов направлены на гуманизацию Уголовного кодекса»

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Инициативы, с которыми выступают депутаты Госдумы, направлены на гуманизацию Уголовного кодекса, в том числе в отношении бизнеса. Депутат от Башкортостана Рафаэль Марданшин высказал такое мнение после опубликования Центром стратегических разработок исследования по законотворчеству в уголовном праве в последние два года.

Согласно анализу, из 140 законопроектов — поправок в УК 88 процентов предлагали усиление уголовной ответственности, а смягчение — только 12 процентов. Впрочем, из всех 237 проектов законами стали только 42. По словам экспертов, отсеивались проекты явно популистского характера и проекты любых радикальных преобразований. Но при этом смягчающие поправки имели вдвое большие шансы быть принятыми, чем ужесточающие.

«В УК вносится большое количество поправок, в связи с чем кодекс похож на лоскутное одеяло», — прокомментировал председатель БРО «Деловая Россия», зампред думского комитета по уголовному законодательству Рафаэль Марданшин.

Как отмечает депутат, уже неоднократно говорилось о необходимости вести работу над написанием нового Уголовного, а затем и Уголовно-процессуального кодекса.

Выводы экспертов свидетельствуют об отсутствии четкой концепции уголовно-правовой политики, которая проявлялась бы в области законотворчества, считает советник Федеральной палаты адвокатов Сергей Насонов. Именно поэтому одновременно вносятся и ужесточающие, и смягчающие наказание проекты.