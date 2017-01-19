Минфин не поддержал антитабачную концепцию Минздрава Фото: Андрей Старостин Минфин не поддержал антитабачную концепцию Минздрава Фото: Андрей Старостин

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минфин не поддержал проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы, подготовленный Минздравом, из-за несогласия с предложенным в документе повышением ставок акцизов на сигареты и дополнительными налогами. Об этом сообщают «Известия».

Ранее с критикой проекта концепции уже выступила ФАС. Таким образом, Минздрав пока не сможет представить документ в правительство на утверждение.

Подготовленная Минздравом концепция предлагает поэтапное повышение ставок акцизов на табак в 2017, 2018, 2020 и 2022 годах, введение с 2017 года 10-процентного налога на розничную продажу табачных изделий и электронных сигарет и с 2018 года — «экологического налога» на сигареты (его размер не уточнялся).

Увеличить акцизы предложено значительно. К 2020 году — до уровня 4,4 тысячи рублей за 1 тысячу штук + 13,5 процента от расчетной стоимости (исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее шести тысяч рублей за тысячу штук). В этом году ставки составляют 1562 рубля за тысячу штук + 14,5 процента.

«Предлагаемое в концепции повышение ставок акцизов может привести к росту нелегального оборота табачной продукции, в первую очередь из государств — членов ЕАЭС, поскольку таможенный контроль во взаимной торговле с указанными государствами отсутствует, а разрыв в уровне ставок акцизов только увеличится», — считают в Минфине.

В ведомстве отмечают, что в проекте концепции нет ссылки на официальный документ Всемирной организации здравоохранения, «в котором содержится рекомендация увеличить долю акциза в цене табачных изделий до 70 процентов розничной цены».

Стремление к достижению данного показателя может стимулировать занижение цен на табачную продукцию. Поэтому данный показатель из проекта концепции следует также исключить, уверены в министерстве.