«МегаФон» рассказал, где абоненты провели новогодние каникулы

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

Компания «МегаФон» составила рейтинг стран, где абоненты из регионов Поволжского филиала отдыхали во время новогодних каникул. Первое место, как и год назад, с большим отрывом занял Казахстан. Абоненты из других российских макрорегионов, приезжавшие на праздники в Поволжье, охотнее всего посещали Башкортостан, Волгоградскую область и Республику Мордовия.

В минувшие праздники наибольший интерес к регионам Поволжья проявляли абоненты с Урала, Кавказа, а главным образом — Москвы и Центрального федерального округа, откуда приезжало почти полмиллиона гостей. В ТОП-3 предпочтений жителей других макрорегионов вошли Башкирия с популярными горнолыжными курортами, Волгоград с известным всему миру мемориальным комплексом на Мамаевом кургане и Саранск — один из самых благоустроенных городов России.

Жители регионов Поволжья также активно путешествовали — как и годом ранее, в основном по России. Число абонентов «МегаФона», побывавших на каникулах за рубежом, сохранилось на уровне прошлого года. Неизменным остался и лидер рейтинга: ближайшего «конкурента» — Беларусь-Казахстан обогнал более чем в восемь раз. Сохранили места в ТОП-10, не слишком значительно изменив прошлогодние позиции, Абхазия, Германия, Чехия, Таиланд, ОАЭ, Франция и Италия. А место выбывшей из рейтинга Украины заняла Швейцария, где отдыхало более 800 волжан.

Посещали абоненты «МегаФона» и экзотические государства: по одному представителю Поволжья было зафиксировано в международном роуминге в Брунее, Венесуэле, Джибути, на Мадагаскаре, в Мавритании, Непале, Руанде, Сьерра-Леоне, Того и других.

«Если «зарубежный» трафик поволжских абонентов остался на уровне января 2016 года, то в поездках по России они проявляли даже большую активность, используя как голосовую связь, так и мобильный интернет. Мы связываем это с прошлогодним обновлением линейки тарифов «Все включено», которую выбирает половина всех новых абонентов «МегаФона». Выгодные условия, которые мы предлагаем путешественникам, позволяют во время поездок по стране всегда оставаться на связи с близкими — при тех же расценках, что и в домашнем регионе», — отметил директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин.