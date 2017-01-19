В Уфе определят победителей смотра-конкурса «Солдаты антитеррора» Фото: Олег Яровиков В Уфе определят победителей смотра-конкурса «Солдаты антитеррора» Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В пятницу, 20 января, в Уфе состоится заключительный этап смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества «Солдаты антитеррора». В столице Башкортостана подобное мероприятие пройдет впервые.

В концерте примут участие сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Башкортостан. На суд жюри артисты в погонах представят художественные номера в номинациях: «Сольное пение», «Вокальные и вокально-инструментальные ансамбли», «Хореография», «Инструментальная музыка» и «Авторская песня», сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РБ.

Концерт пройдет в клубе 29-го отряда специального назначения имени генерала М.Шаймуратова по адресу: ул. Летчиков, 1/2. Начало в 15.00.