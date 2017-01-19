Башкирию на отчетно-выборном съезде «Единой России» представят 18 делегатов

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Башкортостан на отчетно-выборном съезде «Единой России» представят 18 избранных делегатов. Среди них — педагоги, врачи, пенсионеры, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Делегаты представляют Миякинский, Татышлинский, Кармаскалинский, Хайбуллинский, Чишминский, Илишевский, Аскинский, Туймазинский, Кигинский, Учалинский районы, города Уфу и Сибай.

В партийном форуме примут участие депутаты фракции «Единой России», делегаты по статусу и приглашенные. Всего из республики отправятся более 30 человек.

Отчетно-выборный съезд состоится в предстоящие выходные, 21-22 января. На нем делегаты подведут итоги пятилетнего избирательного цикла. Все участники разделятся по семи дискуссионным площадкам: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме» и «Аграрная сверхдержава».