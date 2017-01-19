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19 января Четверг

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Театралы Башкортостана после новогоднего марафона соберутся на «Крещенский вечерок»

КУЛЬТУРА

Театралы Башкортостана после новогоднего марафона соберутся на «Крещенский вечерок» Фото: Олег Яровиков

Театралы Башкортостана после новогоднего марафона соберутся на «Крещенский вечерок» Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Театралы Башкортостана соберутся на «Крещенский вечерок». 23 января Союз театральных деятелей Башкортостана традиционно приглашает своих членов продолжить новогодние торжества в клубном формате.

«Каждый театр отправит 5-10 своих представителей. Для актеров это возможность отдохнуть после новогоднего марафона — утренников, елок, пообщаться друг с другом», — говорит заместитель председателя СТД РБ Хурматулла Утяшев.

В рамках мероприятия впервые состоится конкурс «Битва Дедов Морозов», на который каждый театр готовит свою презентацию. Для всех участников объявлен дресс-код — элемент новогоднего маскарада в костюме.

«Крещенский вечерок» проводится при содействии Молодежного Совета СТД РБ .

Теги: праздники,Союз театральных деятелей
 
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