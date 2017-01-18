В Уфе в финале Кубка Континента-2017 по следж-хоккею сыграют российский «Феникс» и итальянские «Южнотирольские Орлы» Фото: Олег Яровиков В Уфе в финале Кубка Континента-2017 по следж-хоккею сыграют российский «Феникс» и итальянские «Южнотирольские Орлы» Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе завершился групповой этап Кубка Континента-2017 по следж-хоккею среди клубных команд. В последнем матче встречались итальянские «Южнотирольские Орлы» и чешская «Спарта».

В каждом из периодов зрители увидели по одной шайбе.

Счет открыли итальянцы в первом отрезке. На исходе второго периода итальянский нападающий филигранным броском в «девятку» увеличил преимущество «орлов» — 2:0.

Чехам удалось сократить разрыв в счете за шесть минут до конца поединка, но на большее их не хватило.

Таким образом, 19 января в матче за третье место Кубка в 10 часов начнут свой матч китайцы и чешская «Спарта».

А в 13 часов стартует финал с участием подмосковного «Феникса» и итальянского клуба. Напомним, на первом этапе в матче этих команд волевую победу одержали россияне — 2:1.