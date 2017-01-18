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18 января Среда

Уфа   °

В ФК «Уфа» ведут борьбу за «благозвучие речи»

СПОРТ

В ФК «Уфа» ведут борьбу за «благозвучие речи» Фото: Дмитрий Слезин

В ФК «Уфа» ведут борьбу за «благозвучие речи» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Новый главный тренер Футбольного клуба «Уфа» Сергей Семак ввел штраф для своих футболистов за мат и нецензурные слова. Об этом сообщила в среду, 18 января, «КП» в Уфе».

Про нововведение рассказал пресс-атташе команды Сергей Тыртышный в ходе прямой трансляции товарищеского поединка.

Теги: футбол,РФПЛ
 
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