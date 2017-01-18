В Уфе задержали наркодельцов-оптовиков Фото: Андрей Старостин В Уфе задержали наркодельцов-оптовиков Фото: Андрей Старостин

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Башкортостану задержали двух наркодельцов-оптовиков. У задержанных изъяли крупную партию синтетических наркотиков. Выяснилось, что дилеры и сами занимались изготовлением запрещенных веществ в домашних условиях.

Как установили полицейские, 29-летний уфимец снимал две квартиры. В первой он проживал вместе с семьей и в ней же, в специально оборудованном тайнике на кухне, хранил наркотические средства. Вторая квартира служила ему мини-лабораторией, где он вместе с 38-летним знакомым изготавливал синтетические наркотические средства. В ней оперативники также изъяли крупную партию «товара». Распространение оптовых партий происходило с помощью «тайников-закладок» в Уфе и в других регионах России.

Общий вес изъятого составил три килограмма — около 30 тысяч разовых доз. В настоящее время деятели криминального бизнеса арестованы. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе МВД по РБ.