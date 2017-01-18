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18 января Среда

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Русский театр Башкортостана собирается на гастроли в Казань после долгого перерыва

КУЛЬТУРА

Русский театр Башкортостана собирается на гастроли в Казань после долгого перерыва Фото: с сайта театра

Русский театр Башкортостана собирается на гастроли в Казань после долгого перерыва Фото: с сайта театра

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Государственный академический русский театр Башкортостана собирается на гастроли в Казань. 13-18 февраля театр из Уфы выступит на сцене Татарского театра им. Г. Камала. Гастроли будут обменными — камаловцы приедут в Уфу в сентябре.

Зрители татарской столицы впервые увидят комедии «Бешеные деньги», «Палата бизнес-класса», детский мюзикл «Снежная королева», мюзикл «Голубая камея».

«В Казань поедет практически весь коллектив, — сообщила заведующая литературной частью Елена Попова. — Последний раз мы выступали в Казани достаточно давно, в 2005 году. Приятно, что зрители помнят наш театр, наши спектакли».

В начале февраля в Казани состоится пресс-конференция с представителями уфимского Русского театра.

Теги: гастроли,Русский театр
 
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