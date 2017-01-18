В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении видимости на дорогах Фото: Ксения Калинина
В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении видимости на дорогах
В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении видимости на дорогах Фото: Ксения Калинина
УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении видимости на дорогах. 19 января ночью и утром ожидается облачная погода с прояснениями, местами будет идти небольшой снег. На автодорогах возможен туман, видимость 500 метров и менее.
Температура воздуха ночью составит -14,-19, местами -22,-27 градусов.