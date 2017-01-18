Определены места крещенских купаний в Уфимском районе Фото: автор



Определены места крещенских купаний в Уфимском районе Фото: автор

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Определены места крещенских купаний в Уфимском районе. Иордани оборудованы в пяти сельсоветах, сообщает администрация Уфимского района. Купели подготовлены в Булгаково, Камышлах, Чесноковке, Подымалово, в Николаевском сельсовете — на озере ООО «Штиль» (между селами Нурлино и Вольно-Сухарево) и на озере Куликовское. В Красном Яре иордань устроена на реке Белой.

К празднику Крещения Господня в селе Николаевка 18 января открыта иордань для совершения обряда водоосвящения. Сооружением купели согласно традиционным канонам занимаются прихожане храма Святителя Николая.

Ежегодно в ночь с 18 на 19 января отмечается один из самых больших православных праздников — Крещение Господне. Традиционно в этот день проходят крещенские купания в прорубях. В целях обеспечения безопасности населения в Уфимском районе 18-19 января будут организованы специализированные места проведения крещенских купаний.