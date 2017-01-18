Жители Башкирии смогут отмечать несанкционированные свалки на интерактивной «мусорной» карте Фото: ИА "Башинформ" Жители Башкирии смогут отмечать несанкционированные свалки на интерактивной «мусорной» карте Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жители Башкортостана смогут отмечать несанкционированные свалки на интерактивной карте. Проект по созданию виртуальной «мусорной» карты нелегальных полигонов и свалок твердых бытовых отходов планирует к реализации в текущем году на территории всей страны Общероссийский народный фронт.

Каждый пользователь интернета сможет обозначить стихийную свалку на геоинформационном ресурсе на базе сервиса «Яндекс.Карты». Проект позволит не только выявлять места несанкционированного размещения отходов, но и проследить за ходом его устранения.

«Каждый житель республики сможет сообщить о свалке. Кроме того, здесь будет указано, что делается для того, чтобы устранить эту проблему, — рассказал на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» руководитель рабочей группы по экологии и защите леса регионального штаба ОНФ Загир Хакимов. — Хочется надеяться, что каждый житель осознает, что решение проблемы окружающей среды зависит от нас самих, и что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят».