В Башкирии из колоний досрочно освободились около 2,5 тысячи человек Фото: УФСИН по РБ В Башкирии из колоний досрочно освободились около 2,5 тысячи человек Фото: УФСИН по РБ

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В минувшем году из учреждений УФСИН по Башкортостану досрочно освободились 2481 человек. Из них 1614 освобождены условно-досрочно, еще 867 осужденным неотбытый срок лишения свободы суд заменил более мягким наказанием: исправительными работами либо ограничением свободы. Как сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН, правом обратиться в суд воспользовались 53 процента осужденных, у которых подошел срок решения вопроса о досрочном освобождении. Досрочное освобождение невозможно без примирения с потерпевшими и возмещения причиненного ущерба.

По медицинским показаниям в 2016 году освобождено 23 человека, в связи с изменением приговора — четверо. 58 человек попали под амнистию, объявленную в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, поскольку преступления, в которых они обвинялись, были совершены до принятия постановления Госдумы об амнистии.