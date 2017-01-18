Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.40 ↓

EUR 63.28 ↓

18 января Среда

Уфа   °

В Башкирии с начала года произведено 28 тысяч тонн молока - Минсельхоз

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии с начала года произведено 28 тысяч тонн молока - Минсельхоз Фото: Олег Яровиков

В Башкирии с начала года произведено 28 тысяч тонн молока - Минсельхоз Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В сельхозпредприятиях Башкортостана с начала года получено почти 28 тысяч тонн молока. Это на 600 с лишним тонн больше, чем год назад.

Самый высокий показатель по валовому надою, или более двух тысяч тонн — в Чекмагушевском районе.

В хозяйствах Стерлитамакского района за неполные три недели нового года надоили свыше 1,6 тысячи тонн, в Дюртюлинском районе — около 1,4 тысячи.

Как отметили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РБ, хорошо организован закуп молока от населения в Баймакском районе. С начала текущего года с личных подворий этого района собрано 204 тонны молока. В целом по региону этот показатель достигает 1829 тонн.

Теги: сельское хозяйство,молоко
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть