В Башкирии с начала года произведено 28 тысяч тонн молока - Минсельхоз Фото: Олег Яровиков В Башкирии с начала года произведено 28 тысяч тонн молока - Минсельхоз Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В сельхозпредприятиях Башкортостана с начала года получено почти 28 тысяч тонн молока. Это на 600 с лишним тонн больше, чем год назад.

Самый высокий показатель по валовому надою, или более двух тысяч тонн — в Чекмагушевском районе.

В хозяйствах Стерлитамакского района за неполные три недели нового года надоили свыше 1,6 тысячи тонн, в Дюртюлинском районе — около 1,4 тысячи.

Как отметили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РБ, хорошо организован закуп молока от населения в Баймакском районе. С начала текущего года с личных подворий этого района собрано 204 тонны молока. В целом по региону этот показатель достигает 1829 тонн.