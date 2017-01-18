В Уфе из-за поломки самолета рейс на Ханты-Мансийск задержан почти на 17 часов Фото: Олег Яровиков В Уфе из-за поломки самолета рейс на Ханты-Мансийск задержан почти на 17 часов Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В аэропорту Уфы задержан вылет рейса 6W-9551 по маршруту Уфа — Ханты-Мансийск компании «Саратовские авиалинии» по причине технической неисправности воздушного судна Як-42. Об этом сообщает пресс-служба уфимской транспортной прокуратуры. По предварительным данным, у планового самолета был неисправен стартер левого двигателя. Всего на рейс зарегистрировано 86 человек.

Указанный рейс должен был быть выполнен 17 декабря в 04.50 по местному времени. Время задержки составило около 17 часов. Пассажиры задержанного рейса улетели в Ханты-Мансийск резервным бортом.

Уфимской транспортной прокуратурой в связи с произошедшим проводится проверка соблюдения требований действующего законодательства об обеспечении безопасности полетов. Также взята на контроль ситуация с соблюдением прав пассажиров задержанного рейса.