В Уфе таможня изъяла два BMW X5, проданных не по правилам Фото: Башкортостанская таможня

В Уфе таможня изъяла два BMW X5, проданных не по правилам Фото: Башкортостанская таможня

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе изъяты два внедорожника, проданных с нарушением таможенного законодательства. Автомобили BMW X5 помещены на склад Уфимского таможенного поста. Как сообщил начальник отдела контроля Башкортостанской таможни Руслан Метелев, нарушение было выявлено в ходе проверки. Указанные иномарки ввезли для личного пользования граждане Киргизии и Молдавии, и через год машины должны были покинуть пределы страны. Однако, как выяснилось, владельцы продали их местным жителям, не уплатив таможенную пошлину. Стоимость новых автомобилей данной марки — более 4 млн рублей.

Кроссоверы были ввезены в Россию через Брянскую таможню, которая выставила недобросовестным первым автовладельцам требования об уплате платежей и пени на общую сумму 1,7 млн рублей. Средства пополнят федеральный бюджет.

Всего за последние три года республиканская таможня изъяла около 100 автомобилей, ввезенных с нарушением таможенного законодательства.