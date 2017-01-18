Газета «Истоки»: О моральном выборе и современных ценностях

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

В третьем номере газеты «Истоки» за этот год Янина Свице в своей колонке рассказывает о рецепте русского напитка «Сбитень».

Елена Вострецова делится с читателями впечатлениями о прошедшем в Нефтекамске открытом детском фестивале русского фольклора «Матрена-Зима».

Раздел «Поэзия» представлен стихами Александра Кердана.

Продолжение повести Марии Ларкиной «Утопая в лицах» читайте в литературном вкладыше еженедельника.

О судебных тяжбах и перипетиях судьбы, моральном выборе и современных ценностях рассуждает Светлана Гафурова в материале «Сдвиг по фазе».

О нашумевшем фильме «Викинг» размышляет Александр Барановский в статье «Исторический фильм или фэнтези?».