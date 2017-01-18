18 января — третья серия «Зеленого дерби» девятого сезона КХЛ Фото: Дмитрий Слезин 18 января — третья серия «Зеленого дерби» девятого сезона КХЛ Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В среду, 18 января, пройдет третье в девятом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Зеленое дерби» — казанский «Ак Барс» примет на своем льду уфимский «Салават Юлаев».

Две предыдущие встречи в Уфе и Казани выиграли хоккеисты Уфы.

В прошлом матче «Салават Юлаев» проиграл в овертайме в Астане «Барысу» — 3:4, а «Ак Барс» в Москве обыграл «Динамо» — 2:1.

Бывший вратарь национальной сборной России, выступавший за столичные клубы «Динамо», ЦСКА, «Крылья Советов», а также за «Витязь», СКА и «Химик», Алексей Егоров считает, что пришло время реванша: «В последнем туре команда Зинэтулы Билялетдинова смогла-таки прервать серию поражений, правда, на турнирном положении «Ак Барса» это никак не сказалось. Казанцы как были третьими на Востоке, так там и остались, и вряд ли их местоположение по итогам регулярного чемпионата изменится. Уфимцы выступают в сезоне менее стабильно и идут лишь пятыми в Восточной конференции. В Уфе затянувшийся кризис, но когда-то команда должна из него выйти. Очень неуверенно играют вратари «Салавата Юлаева», и это накладывает свой отпечаток на полевых игроков. Думаю, что победит «Ак Барс», тем более что оба матча нынешнего сезона были за уфимцами. Пора команде Зинэтулы Билялетдинова взять реванш».

Начало матча под сводами казанского ледового дворца — в 21.30 по уфимскому времени.