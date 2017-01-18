В Москве по поручению Владимира Путина будет создан Дом национальных литератур Фото: Олег Яровиков В Москве по поручению Владимира Путина будет создан Дом национальных литератур Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Москве по поручению Владимира Путина будет создан Дом национальных литератур. Как сообщает «Российская газета», базой для него станет Литературный институт имени Горького. Вопрос должен быть проработан до 31 марта 2017 года, ответственными назначены Премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

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