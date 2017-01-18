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18 января Среда

Уфа   °

В Уфе вандалы украли светящийся шар из парка им. И. Якутова

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе вандалы украли светящийся шар из парка им. И. Якутова

Фото: администрация г. Уфы

В Уфе вандалы украли светящийся шар из парка им. И. Якутова

Фото: администрация г. Уфы

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Как сообщает администрация Уфы, накануне в городском парке им. И. Якутова произошел случай вандализма. Неизвестные нарушили целостность системы новой иллюминации, светящийся шар диаметром 600 мм был вырван и украден с центральной аллеи.

30 светящихся шаров и 12 конструкций с изображением герба Уфы вокруг Вечного огня были установлены вдоль центральной прогулочной зоны предприятием «Уфагорсвет». Новогодняя подсветка порадовала уфимцев чуть более двух недель.

По факту вандализма в правоохранительные органы передано соответствующее заявление. За порчу городского имущества злоумышленникам грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до трех месяцев. Наказание также может быть в виде обязательных работ на срок до 360 часов, исправительных работ на срок до года, ареста на срок до трех месяцев.

Теги: кража,вандализм
 
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