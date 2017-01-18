В Башкирии пройдет конкурс чтецов памяти известного башкирского поэта Рината Хайри

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Центральной детской библиотеке Илишевского района в четверг, 19 января, состоится конкурс чтецов «Яши кунелдэ» («Он живет в наших сердцах»), посвященный известному башкирскому поэту, публицисту, прозаику, лауреату премии имени Галимова Саляма Ринату Хайри. В конкурсе примут участие учащиеся школ села Верхнеяркеево — 1-й гимназии им. Т. Рахманова, 2-й средней школы, 4-й средней школы, а также лицея села Нижнеяркеево.

В родной деревне поэта Урмет в местном клубе пройдет вечер памяти Рината Хайри.

В районной газете «Маяк» выйдут материалы об известном земляке-поэте, на канале местного телевидения «Илиш-ТВ» пройдет передача, где будут использованы кадры, на которых запечатлен Ринат Хайри.

Ринат Хайри (Хайретдинов) родился в деревне Урмет Илишевского района 19 января 1951 года в крестьянской семье. В 1969-1974 годах учился на филологическом факультете Башкирского государственного университета. Уже в годы учебы студент Ринат Хайретдинов в составе творческой группы, куда входили народные поэты Башкортостана Ангам Атнабаев, Марат Каримов, ездил по районам республики, читал свои стихи.

После окончания учебы Ринат Хайри возвращается на родину, где его направляют работать директором Тупеевской восьмилетней школы. Вскоре его приглашают на должность заведующего отделом в районную газету «Маяк», где он проработал до поступления в вуз два года, а во время учебы на страницах газеты публиковались его публицистические и поэтические произведения. Два десятка лет своей жизни посвятил Ринат Хайри журналистике. Он также сотрудничал с республиканскими изданиями «Кызыл тан», «Башкортостан», «Хэнэк», выступал на радио и телевидении. С 1986 года — член Союза писателей СССР.

Ринат Хайри был не только талантливым журналистом, но и идейным лидером творческих сил района. Именно он по поручению Союза писателей Башкортостана создал в 1980 году межрайонное творческое объединение «Лэйсэн» и долгие годы руководил им. Благодаря ему открылись такие таланты, как Марат Кабиров (ныне член Союза писателей Башкортостана и Татарстана), Ирина Мусина, Венера Мазитова.

5 сентября 1990 года его не стало.

Несмотря на свою короткую жизнь, Ринат Хайри оставил богатое наследие. При жизни были изданы сборники его стихов «Әле яҙ башы ғына» («Начало весны»,1983), «Минем уйынсыҡтарым» («Мои игрушки», 1986), «Хәрефтәр парады» («Парад букв», 1988). После смерти поэта вышло еще шесть его книг: «Эҙләйем һине» («Поиск», 1990), «Ҡанаттар ҡайҙа үҫә» («Где растут крылья? », 1993), «Әйтелмәгән васыят» («Невысказанное завещание», 1995), «Мин үҙем йәшен инем» («Яркой молнией я был», 2000), «Уҡырға өйрәнәбеҙ» («Учимся читать», 2002) , «Тылсымлы һандыҡ» («Волшебный сундучок», 2010). За поэму «Ҡорбан» («Жертва») и сборник стихов «Эҙләйем һине» («Поиск») Ринат Хайри был удостоен республиканской молодежной премии имени Галимова Саляма.