Башкортостан возобновил телевещание в Челябинской области

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Башкирское спутниковое телевидение после некоторого перерыва вновь возобновило вещание в Кунашакском районе Челябинской области. Теперь у башкирского населения Кунашакского района вновь есть возможность быть в курсе всех актуальных событий Башкортостана и смотреть новости местного телевидения на канале БСТ, сообщили в представительстве республики в Челябинской области.

Этому событию предшествовали многочисленные обращения от администрации района, районного курултая башкир и других общественных организаций к руководству республики с просьбой возобновить вещание телеканала БСТ на территории Кунашакского района. В ходе переговоров главы муниципалитета с руководством телеканала БСТ было достигнуто соглашение о возобновлении вещания канала с начала 2017 года, что и было сделано. С 1 января жители района имеют возможность смотреть полюбившийся канал.

Администрация Кунашакского района выражает огромную благодарность Агентству по печати и средствам массовой информации Башкортостана, Представителю республики в Челябинской области, руководству ГУП ТРК «Башкортостан».