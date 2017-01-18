В Башкирии в 2016 году родились 632 двойни и 12 троен Фото: ИА "Башинформ" В Башкирии в 2016 году родились 632 двойни и 12 троен Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане в прошлом году родились 632 двойни и 12 троен, информирует Государственный комитет республики по делам юстиции.

В 2016 году органы ЗАГС региона зарегистрировали свыше 56 тысяч актов о рождении. Первых детей в семье родилось более 20 тысяч, вторых — около 23 тысяч, третьих — более восьми тысяч, четвертых — свыше двух тысяч, пятых и более — 964. Мальчиков родилось 28 757, девочек — 27 003.

В Уфе появилось на свет 18 600 новорожденных, причем девочек родилось больше на 528. Среди юных уфимцев 250 двоен и семь троен.