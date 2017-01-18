В Башкирии из-за тумана произошло ДТП со смертельным исходом

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

17 января в 19.30 на автодороге Уфа — Оренбург вблизи города Салавата произошла авария. В нее попали «Хендай Солярис», «Лада Калина» и «ВАЗ-21099». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД МВД по РБ.

По предварительным данным, житель Кугарчинского района на иномарке следовал со стороны Уфы в сторону Оренбурга. В условиях густого тумана он совершил столкновение с попутной «Ладой Калиной», которую от удара отбросило на «ВАЗ-21099».

В результате водитель «Калины» с травмами госпитализирован, его пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Виновник аварии не пострадал.

За прошедшие сутки на территории республики зафиксировано шесть ДТП, в которых шесть человек получили ранения различной степени тяжести, один погиб.