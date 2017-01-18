Уфимцам предложат на ярмарке 600 вакансий Фото: Андрей Старостин Уфимцам предложат на ярмарке 600 вакансий Фото: Андрей Старостин

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На предстоящей в Уфе 19 января ярмарке вакансий предприятий сферы транспорта и связи предложат порядка 600 рабочих мест. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Центре занятости населения Уфы.

О своем участии в завтрашней ярмарке на данный момент заявили около 20 предприятий и организаций.

Среди предлагаемых вакансий — водитель, аккумуляторщик, кондуктор, слесарь по ремонту автомобиля, главный механик, водитель погрузчика, машинист манипулятора, машинист бульдозера, машинист автогрейдера, машинист экскаватора, тракторист, электромонтер-релейщик, электромонтер по обслуживанию подстанции и шиномонтажник.

Посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации, профессиональному обучению, правовым вопросам занятости.

Место и время проведения ярмарки: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.