Управляющие компании не смогут начислять аномальные суммы за ОДН - Жилстройнадзор Фото: Олег Яровиков Управляющие компании не смогут начислять аномальные суммы за ОДН - Жилстройнадзор Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

С нового года в стране вступили в силу новые правила в сфере ЖКХ. Оплата ресурсов на общедомовые нужды теперь ограничена нормативами, которые выведены в средних цифрах по данным 2016 года. Таким образом, законодатель делает начисление жилищно-коммунальных услуг прозрачным, указал председатель Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков.

«Управляющая компания теперь не сможет начислять аномальные суммы за ОДН. Расходы сверх норматива лягут на нее, коли она ничего не делает для сбережения ресурсов. Это новшество направлено на защиту прав граждан», — прокомментировал глава ведомства.

«Многие беспокоятся, что размер платы за ОДН будет скрыт в строке «содержание». Однако этого не произойдет: управляющая компания должна в разрезе каждого коммунального ресурса расписать потребленный объем и размер платы за него. Только всё это будет вноситься в подраздел «содержание», — пояснил Ильдар Шафиков.