За опасное вождение автоинспектор может лишить водителя прав - СМИ Фото: Олег Яровиков За опасное вождение автоинспектор может лишить водителя прав - СМИ Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Депутаты Госдумы намерены ужесточить наказание за опасное вождение. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству будет рекомендовать к принятию поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в том числе о лишении водительских прав за неоднократные нарушения ПДД. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на зампредседателя комитета.

При этом решение о лишении водительских прав при опасном вождении будет принимать автоинспектор, а не камеры, фиксирующие нарушения. Водители за неоднократные нарушения могут быть лишены прав на два года, отмечает зампред комитета.

Правительство России уже одобрило законопроект, устанавливающий ответственность в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей за опасное вождение.

К «опасному вождению» относятся: невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения; перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия; несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства; несоблюдение бокового интервала; резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения ДТП; препятствование обгону.