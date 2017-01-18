В Башкирии зафиксирован очередной рост цен на продукты Фото: Олег Яровиков В Башкирии зафиксирован очередной рост цен на продукты Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По данным выборочного еженедельного мониторинга, в Башкортостане отмечается повышение цен на ряд социально значимых продуктов питания.

По сравнению с 9 января текущего года, больше всего в регионе подорожали белокочанная капуста и морковь — на 102,6 и 102,5 процента, соответственно. Как сообщает Башкортостанстат, средняя цена килограмма свежей капусты в республике — 17,08 рубля, моркови — 22,26.

Репчатый лук подорожал до 20,03 рубля за килограмм — рост средних цен к 9 января 2017 года составил 102 процента.

Картофель поднялся в цене до 19,47 рубля за килограмм (101,9 процента).

Шлифованный рис и сахар-песок подорожали на 100,4 процента — 50,23 рубля и 45,62 рубля за килограмм.

Цельное пастеризованное молоко 2,2-3,2 процента жирности стало дороже за неделю на 100,3 процента — 45,24 рубля за литр.

Пшеничная мука, мороженые и охлажденные куры, а также говядина (кроме бескостного мяса) поднялись в цене на 100,2 процента — 29,67 рубля, 130,30 рубля и 294,20 за килограмм.

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, а также пшено подорожали на 100,1 процента — 42,43 рубля и 26,19 рубля, соответственно.

Осталась неизменной за неделю цена на баранину (кроме бескостного мяса) — 349,77 рубля за килограмм.

Незначительно упали в цене — на 99,9 процента — вермишель (46,32 рубля) и поваренная соль (9,29 рубля за килограмм).

Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2 процента жирности, свинина, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов стали чуть дешевле (99,8 процента к уровню цен на 9 января) и стоят сейчас в среднем 60,79 рубля, 242,23 рубля и 42,62 рубля за килограмм, соответственно.

Сыры сычужные твердые и мягкие, по информации статистиков, стоят пока 407,56 рубля за килограмм (99,7 процента).

Килограмм яблок можно приобрести в среднем за 71,87 рубля, крупу гречневую ядрицу — за 66,54 рубля, чай черный байховый — за 659,68 рубля (99,3 процента).

Масло сливочное также незначительно подешевело — 465,12 рубля за килограмм (99,2 процента).

Десяток куриных яиц упал в цене до 61,62 рубля (99,2 процента).

Подсолнечное масло можно в среднем купить в регионе за 101,76 рубля (98,7 процента к уровню цен на 9 января).

Больше других продуктов подешевела за неделю в республике мороженая неразделанная рыба (98,3 процента) — 131,45 рубля за килограмм.