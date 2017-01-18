В Башкирии совместное распитие спиртного закончилось убийством

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Миякинском районе Башкортостана совместное распитие алкоголя односельчанами закончилось убийством. 15 января 56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выразил недовольство 50-летнему приятелю, что тот не принес с собой спиртного. После этого он ударил приятеля дважды ножом в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался в районной больнице.

Следственным комитетом РФ по РБ по факту убийства возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщает ведомство.