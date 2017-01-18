Башкирский оперный театр приглашает в музыкальную гостиную на концерт «Раз в крещенский вечерок…»

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирский государственный театр оперы и балета приглашает на концерт «Раз в крещенский вечерок…». Всеми любимые русские народные песни, старинные городские романсы и романсы Михаила Глинки прозвучат 23 января в исполнении солистов оперной труппы. Вечер состоится в рамках музыкально-театрального проекта «Встречи в музыкальной гостиной» в Греческом зале театра.

В программе — классика жанра: «Я встретил вас», «В лунном сиянии», «Утро туманное», «Дорогой длинною», «Выхожу один я на дорогу», «В крови горит огонь желанья», «Я помню чудное мгновенье». В концерте участвуют популярные уфимские исполнители: Резида Аминова, Лариса Ахметова, Любовь Буторина, Хамид Ижболдин, Алим Каюмов, Катерина и Ян Лейше, Артур Каипкулов, Ирина Коваль, Владимир Копытов, Екатерина Куликова, Татьяна Мамедова, Владимир Орфеев, Рим Рахимов. Партия фортепиано — Олия Газимова и Валентина Глинченко. Концерт проведут Татьяна Мамедова и Рим Рахимов.