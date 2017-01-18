Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 19 января Фото: Администрация г.Уфы
Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 19 января
Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 19 января Фото: Администрация г.Уфы
УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Администрация Уфы опубликовала очередной график комплексной очистки от снега дворовых территорий с применением спецтехники.
19 января в Октябрьском районе очистка дворов от снега будет проходить по следующим адресам:
Ул. Б.Бикбая, 22, 26, 27, 29; ул. Ю.Гагарина, 28/1, 28/2, 44/1, 46/2, 48, 53; ул. М.Рыльского, 17; ул. Парковая, 8/1, 10, 12; ул. Р.Зорге, 48/1, 48/2, 50/1; ул. Лесотехникума, 22, 24, 26, 28, 30; ул. Российская, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/14, 94/2, 98, 98/1, 100, 102; Лесной проезд, 6, 6/1, 6/2, 6/3.
В Советском районе аналогичные работы запланированы по адресам:
проспект Октября, 14, 40/1; ул. Айская, 60/1; ул. Ленина, 150/2; ул. Революционная, 49; ул. Б.Кадомцевых, 14; ул. Мингажева, 127/1; ул. Губайдуллина, 19/5, 21, 21/2; ул. Р.Зорге, 28/1; ул. С. Агиша, 14/1.
В Демском районе комплексная очистка дворов от снега пройдет на ул. Правды, 8а; ул. Мусоргского, 9а; ул. Ухтомского,11, 22; ул. Левитана, 14/6, 14/7.
В Кировском районе работы по уборке дворов от снега 19 января будут вестись по следующим адресам:
ул. Менделеева, 5/1, 118/1; ул. Батырская, 8/1; ул. Свердлова, 47; ул. Коммунистическая, 54; ул. Мубарякова, 22; ул. Авроры, 5/3, 5/4;
ул. Степана Кувыкина 19, 19А.
В Ленинском районе уборка дворов запланирована по адресам: ул. Коммунистическая, 35, 37; ул. Революционная, 34/1; ул. Летчиков, 8; ул. Гафури, 25/1; ул. Свердлова, 42.
В Орджоникидзевском районе 19 января комплексная уборка дворов от снега с применением спецтехники будет вестись по следующим адресам:
ул. Комарова, 38; проспект Октября, 93/1, 93/2; ул. Б. Хмельницкого, 70; ул. Борисоглебская, 26, 26/2; ул. Ш. Руставели, 23/2; ул. Нежинская, 15; ул. Маяковского, 21; бульвар Славы, 11; ул. Блюхера, 27, 30; ул. Российская, 42; ул. А. Невского, 26а.
В Калининском районе аналогичные работы планируется провести на ул. Первомайская, 84/1, 84/2; ул. Интернациональная, 101, 103, 103/1, 179/3,179/2; ул. Кольцевая, 170, 172; ул. Гвардейская, 60, 62; ул. Ферина, 8, 8/1; ул. Транспортная, 36/1, 36/2, 36/3; ул. Ульяновых, 26; ул. Шумавцова, 11.