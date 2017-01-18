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18 января Среда

Уфа   °

Родительская общественность Башкирии может задать вопросы по предстоящей итоговой аттестации руководителю Рособрнадзора

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Родительская общественность Башкортостана может задать вопросы по предстоящей итоговой аттестации руководителю Рособрнадзора. По сообщению пресс-службы ведомства, 15 февраля Сергей Кравцов проведет всероссийскую встречу с родителями учащихся и ответит на их вопросы, касающиеся организации и проведения ЕГЭ и ГИА в 2017 году.

В частности, речь пойдет о содержании контрольных измерительных материалов экзаменов, об особенностях проведения экзамена для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья, а также о минимальном количестве баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки проведет встречу в Ситуационно-информационном центре ведомства.

Рособрнадзор информирует, в настоящее время уже принимаются вопросы от родителей по электронной почте и на странице Рособрнадзора в социальных сетях.

Теги: рособрнадзор
 
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