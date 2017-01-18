В Башкирии финал турнира «Золотая шайба» среди сельских команд будет приурочен к Матчу Звезд КХЛ Фото: Олег Яровиков В Башкирии финал турнира «Золотая шайба» среди сельских команд будет приурочен к Матчу Звезд КХЛ Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Республиканский финал турнира «Золотая шайба» среди сельских команд будет приурочен к Матчу Звезд КХЛ. Финал состоится 19-20 января в Альшеевском районе. В состязаниях примут участие воспитанники сельских дворовых команд, сообщили в пресс-службе Главного федерального инспектора по РБ.

Около 115 юных хоккеистов в возрасте от 12 до 13 лет из Кушнаренковского, Чишминского, Альшеевского, Балтачевского, Бижбулякского районов и города Межгорье (по регламенту малые города с населением в 40 тысяч жителей входят в данную группу), скрестят клюшки на льду хоккейного корта ДЮСШ села Раевский. Право участвовать в региональном финале они получили, победив на муниципальных, районных и зональных отборочных играх. Теперь спортсменам предстоит сразиться со своими сверстниками за путевку на Всероссийские соревнования «Золотая Шайба» среди сельских команд в средней возрастной группе, которые состоятся с 20 по 28 февраля в поселке Майский Вологодской области.

В Приволжье проект «Золотая шайба» поддерживает полпред Президента РФ Михаил Бабич. Участие в сельских или городских финалах — это шанс для начинающих хоккеистов заявить о себе и попасть в большой спорт. Так, в декабре несколько воспитанников хоккейного клуба «Юрматы» из города Салавата получили предложение от руководства московского клуба ЦСКА пополнить молодежную команду армейцев. Экскурсию в столицу России юные спортсмены получили в подарок, став серебряными призерами всероссийских соревнований «Золотая шайба» сезона 2015-2016 года.

Это первые итоговые соревнования в линейке региональных финальных игр проекта «Золотая шайба» нового сезона. С января по март 2017 года в рамках турнира пройдут семь финальных соревнований среди сельских, городских команд юношей (в возрасте от 10 до 15 лет) и девушек (в возрасте от 12 до 17 лет).