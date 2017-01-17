В Башкирии билет на электричку можно купить через онлайн сервис «Пригород» Фото: пресс-служба БППК В Башкирии билет на электричку можно купить через онлайн сервис «Пригород» Фото: пресс-служба БППК

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

Башкортостанская пригородная пассажирская компания внедрила мобильное приложение «Пригород».

«С ее помощью можно более оперативно получать информацию о расписании движения электропоездов, стоимости билетов, и, что самое важное, оформлять проездные документы он-лайн без взимания комиссии. Кроме того, через мобильное приложение можно оформить квитанцию на провоз багажа или велосипеда, а также направить в компанию отзыв о качестве предоставляемых услуг с фотографиями, используя функцию «Книга жалоб», — рассказал пресс-секретарь БППК Сергей Спатар.

По его словам, в минувшем году поезда транспортного проекта «Толпар» были оснащены wi-fi-роутерами, а в двух вагонах флагманского электропоезда «Муса Гареев» появились специальные стойки для зарядки гаджетов. Наиболее часто данные вагоны задействованы в пригородных поездах, курсирующих по маршруту Уфа-Приютово, которыми ежедневно пользуются порядка 300 пассажиров. Нововведение позволит им одновременно заряжать телефоны, планшетные компьютеры, плейеры и другую используемую в пути электронику.

В перспективе компания планирует организовать установку подобных стоек, а также телевизионной аппаратуры и беспроводного интернета в других поездах.