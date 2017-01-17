Как устроились депутаты Госдумы от Башкирии? Фото: ИА «Башинформ» Как устроились депутаты Госдумы от Башкирии? Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

После новогодних каникул начала новую сессию Государственная Дума.

Почему отдельный кабинет положен не всем народным избранникам, правда ли, что помощники переходят «по наследству», для чего депутаты создали группу в WhatsApp и как они лоббируют башкирские законы?

Об этом и многом другом — в специальном проекте ИА «Башинформ» «Как устроились депутаты Госдумы от Башкирии».