Дебоширам в самолетах может грозить до 10 лет лишения свободы Фото: Олег Яровиков Дебоширам в самолетах может грозить до 10 лет лишения свободы Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Госдума может ужесточить наказание для граждан, провоцирующих беспорядки в самолетах, автобусах и на железнодорожном транспорте. Дебоширам будет грозить до 10 лет лишения свободы в случае, если их действия были связаны с применением взрывчатых веществ. Для этого будет скорректирована статья Уголовного кодекса РФ о хулиганстве (ст.213), сообщают «Известия».

Думский комитет по госстроительству и законодательству подготовил ко второму чтению законопроект, ужесточающий наказание для дебоширов на транспорте, сообщил журналистам глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»). Соответствующие поправки комитет рассмотрит в ближайший четверг. Наказание за хулиганство коснется всех видов транспорта, а не только авиадебоширов, как предполагалось ранее.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в июле 2011 года членами «Единой России». Инициатива появилась после того, как участились случаи ослепления пилотов лазерными указками. Документ предусматривал наказание за хулиганство, угрожающее безопасности транспортных средств, в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо лишение свободы сроком на три года.

В первом чтении документ был принят в октябре 2011 года, однако до второго чтения дело тогда не дошло.

Сейчас комитет Госдумы по транспорту готовит ко второму чтению законопроект, предусматривающий создание «черных» списков авиапассажиров-дебоширов. Павел Крашенинников не исключил, что поправки в УК и в Воздушный кодекс РФ будут приниматься синхронно.